Le parti peggiori di Meazza | videoclip e testo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 marzo 2021) Disponibile in radio, su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il, “Le”: il nuovo singolo di. Prodotto da Ioska Versari per l’etichetta Flebo e distribuito da Artist First. Con questo nuovo brano il cantautore milanese, al terzo singolo dopo i precedenti Strxxxo e Mari stregati, inquadra il progetto in un’atmosfera elettro-pop. Con unche tocca, questa volta, il lato oscuro delle relazioni amorose. Le parole dell’artista Leparla di relazioni travolgenti – afferma– di quei rapporti in cui il dolore è grande tanto quanto il sentimento. Quando dico “abbiamo dato il meglio per fare del peggio” intendo raccontare quelle storie in cui ci mettiamo d’impegno per ferire l’altro in un ...