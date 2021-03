In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo: Salvini salva l’uomo dei disastri lombardi. Vaccini Fontana caccia il cda di Aria, ma non l’ad leghista (Di martedì 23 marzo 2021) Regia di Salvini Fontana è solo una bolla d’Aria: via il cda, ma non il dg della Lega Il presidente liquida il consiglio della fallimentare Centrale acquisti, ma promuove il “verde” Gubian. FI sta a guardare di Gianni Barbacetto e Andrea Sparaciari Sallusti uno di noi di Marco Travaglio Premio Riflessi Pronti 2021 ad Alessandro Sallusti, che mette il naso fuori e titola: “Brutta Aria in lombardia” (battuta sull’agenzia regionale omonima). Denuncia persino i “disagi sulla vaccinazione” e, parlando con pardon, il “caos nelle prenotazioni”. Figurarsi se noi, scrivendo queste cose da un anno, possiamo dissentire: benvenuto fra noi. Purché tragga dalla tardiva ma L’intervista – Sveva Casati Modignani scrittrice “Ussignur, nessuno è peggio di Fontana. Ridateci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Regia diè solo una bolla d’: via il cda, ma non il dg della Lega Il presidente liquida il consiglio della fallimentare Centrale acquisti, ma promuove il “verde” Gubian. FI sta a guardare di Gianni Barbacetto e Andrea Sparaciari Sallusti uno di noi di Marco Travaglio Premio Riflessi Pronti 2021 ad Alessandro Sallusti, che mette il naso fuori e titola: “Bruttaina” (battuta sull’agenzia regionale omonima). Denuncia persino i “disagi sulla vaccinazione” e, parlando con pardon, il “caos nelle prenotazioni”. Figurarsi se noi, scrivendo queste cose da un anno, possiamo dissentire: benvenuto fra noi. Purché tragga dalla tardiva ma L’intervista – Sveva Casati Modignani scrittrice “Ussignur, nessuno è peggio di. Ridateci ...

