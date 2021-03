Il saluto romano e i cori fascisti, il funerale (vergognoso) nel cuore di Roma |VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Un funerale con il saluto Romano e i cori fascisti. La bandiera con la mezzaluna che avvolge la bara del defunto. Siamo a Roma, a pochi passi dalla frequentatissima piazza Bologna: è sabato mattina (20 marzo) e nella chiesa di Sant’Ippolito viene celebrato un funerale. Non si sa di chi, ma si tratta sicuramente di un militante ed esponente dell’estrema destra della Capitale. Tanto che a dargli l’ultimo saluto ci sono esponenti di Forza Nuova e Casapound. All’interno del luogo sacro nulla, poi però – quando la celebrazione finisce – si mettono tutti da una parte e dall’altra della scalinata, come a formare un corridoio in cui passerà la bara. Gli agenti delle pompe funebri oltrepassano la porta e percorrono le scale per arrivare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Uncon ile i. La bandiera con la mezzaluna che avvolge la bara del defunto. Siamo a, a pochi passi dalla frequentatissima piazza Bologna: è sabato mattina (20 marzo) e nella chiesa di Sant’Ippolito viene celebrato un. Non si sa di chi, ma si tratta sicuramente di un militante ed esponente dell’estrema destra della Capitale. Tanto che a dargli l’ultimoci sono esponenti di Forza Nuova e Casapound. All’interno del luogo sacro nulla, poi però – quando la celebrazione finisce – si mettono tutti da una parte e dall’altra della scalinata, come a formare un corridoio in cui passerà la bara. Gli agenti delle pompe funebri oltrepassano la porta e percorrono le scale per arrivare ...

