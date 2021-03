Il consumo al tempo del web: dalle tendenze globali ai prodotti locali (Di lunedì 22 marzo 2021) Un tempo le mode erano dettate dai giornali, dalla tv, dal passaparola, dai comportamenti degli altri, che generavano emulazione. Si pensi ai prodotti oppure ai capi di abbigliamento di tendenza, come i pantaloni a zampa d’elefante negli anni Settanta, oppure ai vestiti da “paninaro” dei coloratissimi anni Ottanta. Ma anche alle bevande di culto e Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Unle mode erano dettate dai giornali, dalla tv, dal passaparola, dai comportamenti degli altri, che generavano emulazione. Si pensi aioppure ai capi di abbigliamento di tendenza, come i pantaloni a zampa d’elefante negli anni Settanta, oppure ai vestiti da “paninaro” dei coloratissimi anni Ottanta. Ma anche alle bevande di culto e

Advertising

GiorgioBergesio : I polmoni del pianeta, un patrimonio da proteggere e preservare. Da tempo la @LegaSalvini avanza proposte per una g… - MarcoGMarchesi : RT @OlivettiOnline: #SmartHeatCounter di #Olivetti applica l'#IoT agli impianti di riscaldamento e consente a #FacilityManager, amministrat… - Tweetie279 : @mamabuange @LucaLyon81 Non è che magari perde il contatore? A me tempo fa l'hanno sostituito per un consumo anomalo, c'era una perdita - Robespierre76 : @teuta_59 @PippoBiondo2004 @rosa_clicle @marghera83 @solyluna9876 @Michell90134611 @Lola_new8 @SantinaBiondo… - dondogliocg : RT @durezzadelviver: L'ultima asta di permessi CO2 raggiunge il massimo storico di 43.35 €/ton. Quanto tempo passerà prima che questi costi… -