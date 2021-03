Crolla la fiducia nei vaccini. Le conseguenze del pasticcio su AstraZeneca (Di lunedì 22 marzo 2021) Come purtroppo si temeva, il caso AstraZeneca ha minato la fiducia dei cittadini nei confronti dei vaccini. Già labile a causa di una serie di asimmetrie informative, ma anche di una comunicazione talvolta inefficiente e non sufficientemente tarata sul tipo di pubblico – spesso completamente a digiuno di temi sanitari – e non da ultimo a causa dei timori da sempre esistenti nei confronti delle case farmaceutiche, oggi torna a crescere, frenando una campagna vaccinale già fiacca. Ma se nell’occhio del ciclone c’è il vaccino AstraZeneca, non si salvano dal tritacarne nemmeno quelli prodotti da altre aziende che, in seguito allo stop di Aifa sul vaccino anglo-svedese, hanno subito un colpo di coda non indifferente (seppur in maniera nettamente minore ad AstraZeneca). ITALIANI: IL 43% HA PAURA DI ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Come purtroppo si temeva, il casoha minato ladei cittadini nei confronti dei. Già labile a causa di una serie di asimmetrie informative, ma anche di una comunicazione talvolta inefficiente e non sufficientemente tarata sul tipo di pubblico – spesso completamente a digiuno di temi sanitari – e non da ultimo a causa dei timori da sempre esistenti nei confronti delle case farmaceutiche, oggi torna a crescere, frenando una campagna vaccinale già fiacca. Ma se nell’occhio del ciclone c’è il vaccino, non si salvano dal tritacarne nemmeno quelli prodotti da altre aziende che, in seguito allo stop di Aifa sul vaccino anglo-svedese, hanno subito un colpo di coda non indifferente (seppur in maniera nettamente minore ad). ITALIANI: IL 43% HA PAURA DI ...

Erdogan caccia Governatore banca centrale, crolla la lira turca 'Queste cadute distruggono la fiducia nell'economia. E' un fattore importante. Voglio essere chiaro: sostenere un governo non significa chiudere gli occhi sui suoi errori', ha spiegato un abitante di ...

Lira turca crolla ( - 15%), Erdogan caccia Governatore banca centrale ... rimuovendo il governatore della Banca Centrale del Paese, il falco Naci Agbal che aveva ridato fiducia ai mercati, con Sahap Kavcioglu, ex deputato del partito Akp e critico degli alti tassi di ...

In alcuni Paesi UE crolla la fiducia in AstraZeneca Corriere del Ticino Erdogan caccia Governatore banca centrale, crolla la lira turca Milano, 22 mar. (askanews) - Crollo della lira turca sul mercatodei cambi. La caduta è iniziata dopo che il presidente turco Erdogan ha ...

