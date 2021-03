Coppa d’Africa 2022: Ciad squalificato, sconfitte a tavolino contro Namibia e Mali (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Ciad non potrà partecipare alla Coppa d’Africa 2022, squalificato dopo la decisione del Governo di sciogliere la Federazione calcistica del Paese. La Confederazione africana ha recentemente sancito il verdetto sopra riportato, stabilendo 2 sconfitte a tavolino del Ciad contro Namibia e Mali, prossimi fantomatici appuntamenti. La Fifa starebbe pensando di sospendere la Nazionale da ogni competizione inerente al calcio mondiale, per il comprensibile rammarico dei calciatori professionisti Ciadiani. La selezione dell’Africa Centrale non potrà contendere il prestigioso trofeo alle avversarie del medesimo continente, a causa di un’amministrazione interna scellerata. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilnon potrà partecipare alladopo la decisione del Governo di sciogliere la Federazione calcistica del Paese. La Confederazione africana ha recentemente sancito il verdetto sopra riportato, stabilendo 2del, prossimi fantomatici appuntamenti. La Fifa starebbe pensando di sospendere la Nazionale da ogni competizione inerente al calcio mondiale, per il comprensibile rammarico dei calciatori professionistiiani. La selezione dell’Africa Centrale non potrà contendere il prestigioso trofeo alle avversarie del medesimo continente, a causa di un’amministrazione interna scellerata. SportFace.

