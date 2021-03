Con il dl Sostegno si passa dal nulla al poco Ora guardiamo agli Usa

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il decreto è tecnicamente ineccepibile. Siamo però lontani dal modello di stimoli americano. Draghi sembra però aver intuito la gravità dello scenario: ha seppellito il patto di stabilità, messo via il Mes e aperto a nuovi scostamenti di bilancio. Tuttavia, è sul piano europeo che il Presidente del Consiglio deve lavorare per un ulteriore stimolo fiscale comune. Il decretopoteva essere più ricco ed ampio, determinare una sferzata della politica economica radicalmente a favore delle piccole imprese colpite dai lockdown. Il governo, invece, ha preferito essere prudente. Ciò non toglie che rispetto al governo precedente ci siano stati dei passi in avanti, soprattutto sul piano tecnico. Le imprese in aprile incasseranno i sussidi statali e la ripartizione sarà commisurata al fatturato diventando più equa. I sostegni pubblici però non colmeranno tutte le perdite ...