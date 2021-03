Amici 20, scatta la polemica contro Pio e Amedeo: i due cacciati da Mediaset? (Di lunedì 22 marzo 2021) Amici 20, scatta la polemica dopo la loro presenza al serale della De Filippi. Adesso rischiano davvero di essere cacciati da Mediaset Professori AmicLa loro presenza nel serale dello storico programma di Maria De Filippi ha generato come sempre il panico. Sin dal loro ingresso in studio, con il tentativo di baciare la conduttrice che è scappata senza riuscire a sfuggire al loro tentativo, ha fatto scattare polemiche. “Non si può fare” ha dichiarato Maria. Ma Pio e Amedeo non hanno resistito alla tentazione: “Ci hanno fatto cento tamponi prima di venire in studio”. Questa la risposta ironica dei due personaggi che hanno cominciato il loro show ricordando al pubblico più di una volta il loro spettacolo “Felicissima sera” che andrà in onda dal 16 febbraio su Canale 5. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021)20,ladopo la loro presenza al serale della De Filippi. Adesso rischiano davvero di esseredaProfessori AmicLa loro presenza nel serale dello storico programma di Maria De Filippi ha generato come sempre il panico. Sin dal loro ingresso in studio, con il tentativo di baciare la conduttrice che è scappata senza riuscire a sfuggire al loro tentativo, ha fattore polemiche. “Non si può fare” ha dichiarato Maria. Ma Pio enon hanno resistito alla tentazione: “Ci hanno fatto cento tamponi prima di venire in studio”. Questa la risposta ironica dei due personaggi che hanno cominciato il loro show ricordando al pubblico più di una volta il loro spettacolo “Felicissima sera” che andrà in onda dal 16 febbraio su Canale 5. ...

