Terza età, attenzione all'ansia da controllo "tecnologico" (Di domenica 21 marzo 2021) In principio erano i contapassi. Utili, utilissimi per avere un'idea dell'attività fisica che si fa ogni giorno. Poi sono arrivate le misurazioni della pressione via smartphone o smartwatch, il controllo del ritmo del respiro, il monitoraggio pressoché costante della frequenza del battito cardiaco. Tutto importante: si tratta di strumenti che ci aiutano, senza alcun dubbio. Ma bisogna anche fare attenzione a non esagerare, soprattutto quando si è anziani, e a fare sempre riferimento al medico. Altrimenti, complice anche il lockdown e il distanziamento sociale, il costante controllo "tecnologico" e soprattutto "fai da te" può diventare un'arma a doppio taglio, aumentando il rischio di ansia e di malesseri psicologici, specie nella Terza età. A ricordare quanto la tecnologia può essere d'aiuto ma anche ...

