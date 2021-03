Juve Benevento 0-0 LIVE: ospiti a centimetri dal vantaggio (Di domenica 21 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (iniviato all’Allianz Stadium) – All’ “Allianz Stad3ium”, Juve e Benevento si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Benevento 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 3? Scivolone De Ligt – Perde in equilibrio in area il difensore olandese che stava attendendo l’uscita di Szczesny. Riesce rimediare il polacco coi piedi anticipando Lapafula 4? Tiro Ronaldo – Assist di Kulusevski in area per il portoghese che supera Viola e spara il destro incrociato fuori di nulla 9? Ammonito Tuia – Fallo duro da dietro a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(iniviato all’Allianz Stadium) – All’ “Allianz Stad3ium”,si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match dello Stadium 3? Scivolone De Ligt – Perde in equilibrio in area il difensore olandese che stava attendendo l’uscita di Szczesny. Riesce rimediare il polacco coi piedi anticipando Lapafula 4? Tiro Ronaldo – Assist di Kulusevski in area per il portoghese che supera Viola e spara il destro incrociato fuori di nulla 9? Ammonito Tuia – Fallo duro da dietro a ...

