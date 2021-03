Eliminato Serale Amici 20: ecco la trovata di Maria De Filippi anti spoiler (Di domenica 21 marzo 2021) Come evitare che il nome dell’Eliminato al Serale di Amici 20 possa trapelare dalla registrazione del programma? Maria De Filippi e l’intera squadra di lavoro sono giunti ad una soluzione senza precedenti: rivelarlo ai ragazzi in privata sede, ovvero nella casetta, senza quindi le celebri carte che rappresentavano un aspetto saliente del programma. Eliminato Serale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 21 marzo 2021) Come evitare che il nome dell’aldi20 possa trapelare dalla registrazione del programma?Dee l’intera squadra di lavoro sono giunti ad una soluzione senza precedenti: rivelarlo ai ragazzi in privata sede, ovvero nella casetta, senza quindi le celebri carte che rappresentavano un aspetto saliente del programma.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

