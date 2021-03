Dieci anni di primavere arabe: l’obiettivo ora è ripristinare la credibilità (Di domenica 21 marzo 2021) Quest’anno ha segnato il decimo anniversario della scintilla che ha acceso le primavere arabe. Sebbene il processo di cambiamento abbia avuto fasi alterne, è comunque continuato, e lo abbiamo visto di recente in Sudan e in Algeria. L’impatto più importante in corso è il modo in cui questi movimenti con la loro azione hanno indebolito i sistemi politici in tutta la regione, anche nei paesi che sono sfuggiti a cambiamenti evidenti e non hanno visto una forte opposizione. La mancanza di fiducia nei sistemi politici, la scarsa credibilità e le accuse di malgoverno e corruzione sono le tendenze che stanno plasmando la convinzione delle nuove generazioni. Questa è una questione molto importante che dovrebbe essere considerata, in quanto potrebbe essere la linea che guiderà il passaggio a un nuovo stile di confronto con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Quest’anno ha segnato il decimoversario della scintilla che ha acceso le. Sebbene il processo di cambiamento abbia avuto fasi alterne, è comunque continuato, e lo abbiamo visto di recente in Sudan e in Algeria. L’impatto più importante in corso è il modo in cui questi movimenti con la loro azione hanno indebolito i sistemi politici in tutta la regione, anche nei paesi che sono sfuggiti a cambiamenti evidenti e non hanno visto una forte opposizione. La mancanza di fiducia nei sistemi politici, la scarsae le accuse di malgoverno e corruzione sono le tendenze che stanno plasmando la convinzione delle nuove generazioni. Questa è una questione molto importante che dovrebbe essere considerata, in quanto potrebbe essere la linea che guiderà il passaggio a un nuovo stile di confronto con i ...

Pontifex_it : Dieci anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria, che ha causato una delle più grandi catastrofi umanitarie… - FiorellaMannoia : Siria: dieci anni di guerra. Quattrocentomila morti e 13 milioni di profughi. Fallimento e vergogna dell'umanità . - UNHCRItalia : 13 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case in Siria. A dieci anni dall’inizio della cri… - avatar3790 : RT @bravimabasta: Draghi precisa che il condono è solo per multe di dieci anni fa. Giusto: premiamo chi ha deciso di fottersene per dieci a… - ovgu_pinar : RT @ilmanifesto: ISTANBULLO #ilmanifesto #laprima A dieci anni dalla firma a Istanbul, la Turchia del sultano Erdogan esce dalla Convenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni Il sogno cinese di sconfiggere la povertà Dieci anni fa mi capitò di leggere un articolo sugli occidentali che andavano in Cina per adottare bambine. Era stato scritto da una donna che aveva adottato una bimba cinese abbandonata alla nascita ...

Terraria ha venduto 35 milioni di copie Questo è l'anno in cui Terraria compirà dieci anni, da quando è uscito, nel lontano maggio 2011, su PC. Da quell'anno il titolo si è poi espanso su mobile e su console e oggi è arrivata la notizia che Terraria ha raggiunto quota 35 milioni ...

Due settimane in zona rossa, ma il virus rallenta a piccoli passi: ancora 211 positivi e 4 morti A Sora 21, Alatri 15, Isola del Liri e Veroli 12, Cassino e Boville Ernica 11, Ceccano e Monte San Giovanni Campano 10. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi morti: altri quattro nelle ultime 24 ...

