Covid, quanti morti in più è costato all’Europa? (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante il pesantissimo bilancio di morti per Covid a gennaio (14.357 le vittime ‘ufficiali’ nel nostro paese) la mortalità in eccesso in Italia nel primo mese del 2021 è stata ‘solo’ del 3,5% superiore alla media del periodo 2016-2019. Nello stesso periodo, in una Germania alle prese con un grave peggioramento della situazione da Covid-19, i morti in più rispetto alla media sono stati il 22,1%, mentre nella Repubblica Ceca – dove non c’è stata una separazione fra seconda e terza ondata – addirittura il 53,3% in più. Lo certifica il ‘Recovery Dashboard’ predisposto da Eurostat, un tabellone digitale che raccoglie 23 categorie di dati (dalla disoccupazione al debito pubblico, passando per commercio a dettaglio e consumi elettrici) che possono dare la misura della risposta dell’Europa alla crisi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante il pesantissimo bilancio dipera gennaio (14.357 le vittime ‘ufficiali’ nel nostro paese) la mortalità in eccesso in Italia nel primo mese del 2021 è stata ‘solo’ del 3,5% superiore alla media del periodo 2016-2019. Nello stesso periodo, in una Germania alle prese con un grave peggioramento della situazione da-19, iin più rispetto alla media sono stati il 22,1%, mentre nella Repubblica Ceca – dove non c’è stata una separazione fra seconda e terza ondata – addirittura il 53,3% in più. Lo certifica il ‘Recovery Dashboard’ predisposto da Eurostat, un tabellone digitale che raccoglie 23 categorie di dati (dalla disoccupazione al debito pubblico, passando per commercio a dettaglio e consumi elettrici) che possono dare la misura della risposta dell’Europa alla crisi ...

Nello stesso periodo, in una Germania alle prese con un grave peggioramento della situazione da Covid - 19, i morti in più rispetto alla media sono stati il 22,1%, mentre nella Repubblica Ceca - dove ...

Bonucci, la moglie Martina positiva al Covid. Lo sfogo sui social: 'Ci stanno facendo fare una vita di m...' Il difensore della Juve, suo marito, non è a casa: 'Mi rode davvero il cxxo perchè non so tra quanti giorni potranno rivedere il loro papà, e non so da quanti giorni è che non lo vedono e oggi è la ...

Mugnai: "Dopo la nostra segnalazione la Regione si è svegliata sui vaccini over 80" Il deputato valdarnese: "Vigileremo attentamente sulla vicenda denunciando politicamente ogni mala gestione alle spalle degli utenti toscani, indipendentemente dall'età degli interessati".

Moda, chiusura senza un perché Il governo deve lasciare che i negozi del settore moda aprano subito, altrimenti in Veneto molti non riapriranno più. Lo sostiene Gabriel Giannino, presidente di Federazione moda Italia Confcommercio ...

Nello stesso periodo, in una Germania alle prese con un grave peggioramento della situazione da- 19, i morti in più rispetto alla media sono stati il 22,1%, mentre nella Repubblica Ceca - dove ...Il difensore della Juve, suo marito, non è a casa: 'Mi rode davvero il cxxo perchè non so tragiorni potranno rivedere il loro papà, e non so dagiorni è che non lo vedono e oggi è la ...Il deputato valdarnese: "Vigileremo attentamente sulla vicenda denunciando politicamente ogni mala gestione alle spalle degli utenti toscani, indipendentemente dall’età degli interessati".Il governo deve lasciare che i negozi del settore moda aprano subito, altrimenti in Veneto molti non riapriranno più. Lo sostiene Gabriel Giannino, presidente di Federazione moda Italia Confcommercio ...