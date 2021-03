Coppa del Mondo combinata nordica, Riiber trionfa in volata a Klingenthal. Male gli italiani (Di domenica 21 marzo 2021) Il norvegese Jarl Magnus Riiber continua a dominare la Coppa del Mondo di combinata nordica. Nonostante la sicurezza di aver già trionfato in classifica generale, il 23enne nativo di Oslo ha portato a casa ancora un successo nella tappa di Klingenthal. Riiber ha impostato una gara praticamente perfetta sul piano tattico: è rimasto in compagnia del connazionale Espen Bjoernstad per poi batterlo in volata. Terza piazza per il tedesco Fabian Riessle che nella fase iniziale ha recuperato secondi sul nipponico Ryota Yamamoto, staccandolo abbastanza agevolmente, e nell’ultimo rettilineo ha beffato l’austriaco Johanne Lamparter che si è dovuto accontentare del 4° posto a 18” dal vincitore. Solo quinta posizione per il giapponese con un ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Il norvegese Jarl Magnuscontinua a dominare ladeldi. Nonostante la sicurezza di aver giàto in classifica generale, il 23enne nativo di Oslo ha portato a casa ancora un successo nella tappa diha impostato una gara praticamente perfetta sul piano tattico: è rimasto in compagnia del connazionale Espen Bjoernstad per poi batterlo in. Terza piazza per il tedesco Fabian Riessle che nella fase iniziale ha recuperato secondi sul nipponico Ryota Yamamoto, staccandolo abbastanza agevolmente, e nell’ultimo rettilineo ha beffato l’austriaco Johanne Lamparter che si è dovuto accontentare del 4° posto a 18” dal vincitore. Solo quinta posizione per il giapponese con un ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIF… - matteosalvinimi : Straordinaria Marta #Bassino, 25 anni, da Borgo San Dalmazzo (Cuneo), che oggi ha alzato al cielo la Coppa del Mond… - chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - MuriniGianluigi : A Lenzerheide, nell'ultima gara della stagione, la Cunese Marta Bassino ha ricevuto la Coppa del mondo di Gigante… - DanieleRaponi : Combinata nordica Coppa del Mondo J #Riiber ???? vince Coppa del Mondo trampolino lungo + 10 km inseguimento… -