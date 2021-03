Chi è Deborah Compagnoni, vita privata e carriera: tutto sull’ex sciatrice italiana (Di domenica 21 marzo 2021) Stasera, 21 Marzo 2021, a 22 anni dal suo ritiro, Deborah Compagnoni si lascerà andare ad una lunga ed esclusiva intervista ai microfoni di Che tempo che fa, il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. L’ex sciatrice italiana nel corso della sua insuperabile carriera ha vinto tre ori e un argento in tre diverse olimpiadi invernali. Inoltre ha conquistato 44 podi in Coppa del Mondo di sci alpino di cui 16 vittorie e tre ori ai Mondiali. In attesa di sentire la sua storia, scopriamo insieme qualcosa in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Cosa fa ora, dopo aver detto addio alle gare? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è Deborah Compagnoni? La sua ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 marzo 2021) Stasera, 21 Marzo 2021, a 22 anni dal suo ritiro,si lascerà andare ad una lunga ed esclusiva intervista ai microfoni di Che tempo che fa, il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. L’exnel corso della sua insuperabileha vinto tre ori e un argento in tre diverse olimpiadi invernali. Inoltre ha conquistato 44 podi in Coppa del Mondo di sci alpino di cui 16 vittorie e tre ori ai Mondiali. In attesa di sentire la sua storia, scopriamo insieme qualcosa in più sia sulla suache pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Cosa fa ora, dopo aver detto addio alle gare? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La sua ...

