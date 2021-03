Chi è Akash Kumar Isola dei Famosi: Età, Fidanzata, Occhi, Instagram e Nome (Di domenica 21 marzo 2021) Akash Kumar, conosciuto anche come Pablo Andreis Romeo, è un modello italiano-indiano-brasiliano di 29 anni, famoso per i suoi Occhi di ghiaccio. Noto per aver partecipato all’edizione del 2018 di Ballando con le Stelle, Akash è ufficialmente un naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, alla quale partecipa per superare le sue insicurezze e sconfiggere le sue ansie. Chi è Akash Kumar? Nome: Akash Kumar Segno Zodiacale: scorpione Età: 29 anni Data di nascita: 16 novembre 1991 Luogo di nascita: Nuova Delhi Professione: modello Altezza: 190 cm Peso: 78 Kg (a ballando pesava 92 kg, dopo la fine della sua relazione ha perso quasi 20 kg) Tatuaggi: nessuno Profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di domenica 21 marzo 2021), conosciuto anche come Pablo Andreis Romeo, è un modello italiano-indiano-brasiliano di 29 anni, famoso per i suoidi ghiaccio. Noto per aver partecipato all’edizione del 2018 di Ballando con le Stelle,è ufficialmente un naufrago dell’dei2021, alla quale partecipa per superare le sue insicurezze e sconfiggere le sue ansie. Chi èSegno Zodiacale: scorpione Età: 29 anni Data di nascita: 16 novembre 1991 Luogo di nascita: Nuova Delhi Professione: modello Altezza: 190 cm Peso: 78 Kg (a ballando pesava 92 kg, dopo la fine della sua relazione ha perso quasi 20 kg) Tatuaggi: nessuno Profilo...

Advertising

adrianoarmiento : Oggi ho visto 2 minuti #isola e hanno trasmesso un fuorionda. Tale akash che dice ' ho una carriera ' quale? Cosa?c… - enrydanneo : Il colore preferito di OCCHI per Dayane é il rosso ?????? (non ha visto bene ovviamente) Bene, se volete gli occhi… - Epaminonda9 : @IsolaDeiFamosi Ma #akash chi lo veste? #armando er #gomorradeipoveri di @uominiedonne ? #isola #uominiedonne - Iperborea_ : Nicolò rivela anche di aver ricevuto dei messaggi vocali da Akash, o da chi per lui, potrebbe anche essere stato Pa… - morphtojade : Chi glielo dice a quelli convinti che i “tzvip” stanno votando per buttare fuori akash che non solo non stiamo vota… -