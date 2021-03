Caos ex Ilva, prima lo stop agli impianti, poi ArcelorMittal ci ripensa (Di domenica 21 marzo 2021) Per ora, chiariscono i rappresentanti sindacali citati da TgCom24 , "riprendono solo alcune attività". Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera , che cita fonti del governo, il versamento di ... Leggi su it.sputniknews (Di domenica 21 marzo 2021) Per ora, chiariscono i rappresentanti sindacali citati da TgCom24 , "riprendono solo alcune attività". Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera , che cita fonti del governo, il versamento di ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Caos ex Ilva, ArcelorMittal annuncia taglio produzione poi torna indietro. Ira dei sindacati - infoitinterno : Caos ex Ilva, ArcelorMittal annuncia taglio produzione poi torna indietro. Ira dei sindacati - LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Caos ex Ilva, ArcelorMittal annuncia taglio produzione poi torna indietro. Ira dei sindacati - LaPresse_news : Caos ex Ilva, ArcelorMittal annuncia taglio produzione poi torna indietro. Ira dei sindacati -