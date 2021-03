(Di domenica 21 marzo 2021) La battuta di Pio edurante la prima puntata deldi2021 non è piaciuta praticamente a nessuno. Il duo comico ha tirato in ballo la gravidanza dimettendo in imbarazzo Stefano De Martino presente in studio nel ruolo di giurato.” a Pio ela... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Aria di polemica trae il duo Pio e Amedeo , che ieri sera sono stati ospiti nella prima puntata di Amici 20 . Qui, i due hanno fatto alcune battute rivolte a Stefano De Martino , tirando in ballo l'ex ...La battuta di Pio e Amedeo durante la prima puntata del serale di Amici 2021 non è piaciuta praticamente a nessuno. Il duo comico ha tirato in ballo la gravidanza dimettendo in imbarazzo Stefano De Martino presente in studio nel ruolo di giurato."risponde" a Pio e Amedeo dopo la battuta ad Amici 20 Dopo la battutaccia di Pio e ...Belen Rodriguez "risponde" a Pio e Amedeo dopo la battutaccia al serale di Amici 2021 e l'imbarazzo provocato a Stefano De Martino.