Allegri: «L’allenatore è un mestiere che non si può insegnare» (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Allegri show negli studi di Sky Sport. L’ex allenatore della Juve ha parlato della sua ex squadra e dell’addio con Agnelli, ma anche di Pirlo difendendo il momento bianconero e la difficoltà di passare dal fare il calciatore ad allenare «Non so quali siano i problemi che ha Andre Pirlo. So che non si può spiegare come si fa L’allenatore. Durante la settimana è un mestiere e nel week end cambia tutto perché c’è la gestione dell’imprevisto che non rientra nella tattica. Il modo di parlare al giocatore e alla squadra non c’è mica scritto sui libri. Ecco perché io mi sono battuto e mi batto sul fatto che la gestione delle risorse umane è fondamentale. Non so quante ore su questo ci sono a Coverciano». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimilianoshow negli studi di Sky Sport. L’ex allenatore della Juve ha parlato della sua ex squadra e dell’addio con Agnelli, ma anche di Pirlo difendendo il momento bianconero e la difficoltà di passare dal fare il calciatore ad allenare «Non so quali siano i problemi che ha Andre Pirlo. So che non si può spiegare come si fa. Durante la settimana è une nel week end cambia tutto perché c’è la gestione dell’imprevisto che non rientra nella tattica. Il modo di parlare al giocatore e alla squadra non c’è mica scritto sui libri. Ecco perché io mi sono battuto e mi batto sul fatto che la gestione delle risorse umane è fondamentale. Non so quante ore su questo ci sono a Coverciano». L'articolo ilNapolista.

Advertising

marcoconterio : ?????? #Allegri a Sky: 'E' impossibile spiegare cosa significhi fare l'allenatore, la gestione dei momenti e delle r… - BeppeViola_fc : Qualcuno faccia allenare #Allegri. Un pensiero diverso fa bene anche a chi lo detesta. Tipo quando parte con 'gioco… - lellacmilan : RT @saveriocamba: Allegri fa i complimenti a Pirlo ma al contempo critica Coverciano per i corsi di allenatore. E Pirlo l'ha preso l'anno… - _UntilTheEnd___ : RT @RCasaburo: Ormai i giocatori sono diventati uno strumento per far vedere quanto è bravo l allenatore.. l allenatore è bravo quando vinc… - RCasaburo : Ormai i giocatori sono diventati uno strumento per far vedere quanto è bravo l allenatore.. l allenatore è bravo qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri L’allenatore Adani-Allegri, nuova polemica: «Perché le grandi squadre non lo chiamano? Non basta aver vinto» Corriere della Sera