Zona rossa e arancione, nuovi colori regioni da lunedì (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 10 le regioni in Italia ad alto rischio Covid mentre, secondo il bollettino quotidiano, si registrano altri 25.735 contagi da coronavirus e 386 morti. Dalla prossima settimana quindi in Zona ... Leggi su tvsette (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 10 lein Italia ad alto rischio Covid mentre, secondo il bollettino quotidiano, si registrano altri 25.735 contagi da coronavirus e 386 morti. Dalla prossima settimana quindi in...

Advertising

matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - repubblica : Zerocalcare spiega con ironia perché era meglio il lockdown del 2020 - c_appendino : A #Torino da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bam… - Lux_Torre : Io sono felice che non facciano storie, al di là del solito “se sono felici e insieme ci sta bene”, ma in zona ross… - naoisme1 : RT @peskaredbull: non so se è peggio chi fa i festini in zona rossa o chi gode per la sardegna arancione -