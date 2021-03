Zack Snyder's Justice League: il regista svela perché "We live in a society" è presente solo nel trailer (Di sabato 20 marzo 2021) In Zack Snyder's Justice League è assente l'ormai famosa battuta del Joker "We live in a society" e il regista ha spiegato perché è stata usata solo nel trailer. Nel film Zack Snyder's Justice League è assente l'ormai famosa battuta We live in society pronunciata nel trailer dal Joker interpretato da Jared Leto e il regista ha spiegato perché quella parte del dialogo è assente. La nuova rivelazione emerge da un'intervista a Wonder Meg in cui si parla dei possibili finali alternativi della storia, non proseguite se non volete sull'epilogo del lungometraggio. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 marzo 2021) In'sè assente l'ormai famosa battuta del Joker "Wein a" e ilha spiegatoè stata usatanel. Nel film'sè assente l'ormai famosa battuta Weinpronunciata neldal Joker interpretato da Jared Leto e ilha spiegatoquella parte del dialogo è assente. La nuova rivelazione emerge da un'intervista a Wonder Meg in cui si parla dei possibili finali alternativi della storia, non proseguite se non volete sull'epilogo del lungometraggio. ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Zack Snyder's Justice League: il regista svela perché 'We live in a society' è presente solo nel trailer… - Insidetheshowit : Zack Snyder’s Justice League, l’esordio su Sky Cinema tra pochi giorni - - RomilsonReverso : Ok eu definitivamente AMO O ZACK SNYDER - juliotele : Assisti Zack Snyder's Justice League e valeu cada centavo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Zack Snyder's Justice League, Junkie XL spiega perché non ha usato i brani composti 4 anni fa… -