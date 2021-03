Wanda Nara, in intimo lancia la provocazione: “Vorrei svegliarmi a fine quarantena” (Di sabato 20 marzo 2021) Wanda Nara ha postato una foto su Instagram che non ha lasciato spazio all’immaginazione. L’ennesima provocazione lanciata da lady Icardi La moglie di Icardi Wanda NaraUna foto della moglie di Mauro Icardi ha scatenato la passione dei follower su Instagram. Uno scatto senza veli in intimo che non è passato inosservato, anche per la provocazione che la bellezza argentina ha lanciato attraverso la sua pagina Instagram. Non è la prima volta che capita che la bellezza argentina riesce a catturare le attenzioni dei suoi follower a suon di scatti bollenti che mettono in evidenza le sue qualità fisiche che non passano inosservate. L’ultimo post è stato definito irresistibile dai suoi follower che non hanno perso occasione per mostrare tutto ... Leggi su formatonews (Di sabato 20 marzo 2021)ha postato una foto su Instagram che non ha lasciato spazio all’immaginazione. L’ennesimata da lady Icardi La moglie di IcardiUna foto della moglie di Mauro Icardi ha scatenato la passione dei follower su Instagram. Uno scatto senza veli inche non è passato inosservato, anche per lache la bellezza argentina hato attraverso la sua pagina Instagram. Non è la prima volta che capita che la bellezza argentina riesce a catturare le attenzioni dei suoi follower a suon di scatti bollenti che mettono in evidenza le sue qualità fisiche che non passano inosservate. L’ultimo post è stato definito irresistibile dai suoi follower che non hanno perso occasione per mostrare tutto ...

ILOVEPACALCIO : #WandaNara, fa impazzire i fan sui social. 'Quarantena? Svegliami quando finisce...' (FOTO) - Ilovepalermocalcio - GiorgioMantelli : RT @_rafaholic: @FcInterNewsit Cassano mi fa rimpiangere Wanda Nara - zazoomblog : Wanda Nara foto maliziosa in quarantena: Svegliami quando finisce... - #Wanda #maliziosa #quarantena: - tempoweb : Wanda Nara ha deciso di far impazzire i follower. 'Non svegliatemi', la foto hot #20marzo #instagram… - Valeria23549267 : @giampdisan Lo sai che ho letto da qualche parte che uno dei figli di Wanda Nara tifa juve? Nonostante il padre odi… -