Udinese-Lazio | Gotti | “Partita che può essere nostro trampolino di lancio | siamo motivati”

(Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dell’, Luca, alla vigilia del match contro lavalevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale tematico bianconero: “Il desiderio di tutti noi sarebbe che questapossaundiper consolidare una posizione nella parte sinistra della classifica. Venire da un buon momento da’ un po’ di sicurezza e autostima in più. L’errore che non si deve mai commettere è di cullarsi su quel poco o tanto di buono che si è appena fatto, perché nello sport bisogna avere la forza di resettare e ritrovare le motivazioni massime per quanto deve ancora venire. Mi piace pensare che l’atteggiamento della squadra in quella occasione sia lo stesso che stiamo vedendo con continuità ...

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - IoNascoQui : Udinese – Lazio Gotti in conferenza stampa: “Nonostante le recenti difficoltà, la Lazio mi dà sempre l’impressione… - giovannicoviel1 : RT @iuiu87: Ecco la probabile formazione della #lazio per la trasferta contro l’ #udinese #SerieA Reina Patric Acerbi Radu Lazzari Mili… - sportface2016 : #SerieA | #UdineseLazio, le dichiarazioni del tecnico bianconero Luca #Gotti - cn1926it : #Inzaghi-#Napoli? Al momento il tecnico pensa all’#Udinese: “Sfida difficile, abbiamo bisogno dei 3 punti” -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Lazio

'Abbiamo bisogno di un'altra vittoria, abbiamo bisogno di partire bene', ha detto Inzaghi aStyle nella consueta conferenza stampa fatta in casa.Commenta per primo Sono da poco ufficiali i convocati di Luca Gotti per: PORTIERI: Musso, Gasparini, Scuffet DIFENSORI: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar CENTROCAMPISTI: Makengo, De Paul, Walace, Arslan, ..."La squadra è stanca soprattutto mentalmente dopo la trasferta di Champions, ma ho tutti a disposizione tranne Luiz Felipe e Caicedo. L'attaccante ha risentito il problema al piede e non sarà con noi" ...Simone Inzaghi presenta Udinese–Lazio, in conferenza stampa. Alla vigilia del match della Dacia Arena, ecco le parole del tecnico biancoceleste per Lazio Style Channel. GARA – «Sappiamo delle difficol ...