Tsitsipas ferma Musetti in semifinale ad Acapulco (Di sabato 20 marzo 2021) Acapulco (MESSICO) (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale la splendida cavalcata di Lorenzo Musetti all'"Abierto Mexicano Telcel", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico. Il 19enne di Carrara, numero 120 Atp, promosso dalle qualificazioni e per la prima volta approdato al penultimo atto di un "500", all'alba italiana ha ceduto per 6-1 6-3, in un'ora e 19 minuti di gioco, al greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking mondiale e primo favorito del torneo. Rimane comunque un percorso da applausi quello di Musetti ad Acapulco: dopo aver eliminato in tre set all'esordio l'argentino Diego Schwartzman, numero 9 del mondo, si è ripetuto superando in rimonta lo statunitense Frances ...

