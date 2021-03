Spezia, un palermitano in Nazionale: momento d’oro per Gyasi, arriva la chiamata del Ghana (Di sabato 20 marzo 2021) Un palermitano in Nazionale.Palermo, i rosanero non si fermano: salta la trasferta di Monopoli, Filippi prepara la sfida contro il FoggiaÈ la storia di Emmanuel Gyasi che dopo l'ottima stagione disputata finora con la maglia dello Spezia è stato convocato dal commissario tecnico del Ghana, Akonnor. Il calciatore in forza alla compagine ligure, della Sicilia, però, ricorda poco o nulla. All'età di 4 anni, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', partì alla volta del Ghana dove frequentò la scuola fino a 11 anni, poi tornò insieme alla famiglia in Italia ma si stabilì in Piemonte precisamente a Pino Torinese.Palermo, quello di Monopoli è il quinto match rinviato: ai rosanero i recuperi non portano troppo beneGià da diversi mesi le Black Stars tenevano sott'occhio il ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Unin.Palermo, i rosanero non si fermano: salta la trasferta di Monopoli, Filippi prepara la sfida contro il FoggiaÈ la storia di Emmanuelche dopo l'ottima stagione disputata finora con la maglia delloè stato convocato dal commissario tecnico del, Akonnor. Il calciatore in forza alla compagine ligure, della Sicilia, però, ricorda poco o nulla. All'età di 4 anni, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', partì alla volta deldove frequentò la scuola fino a 11 anni, poi tornò insieme alla famiglia in Italia ma si stabilì in Piemonte precisamente a Pino Torinese.Palermo, quello di Monopoli è il quinto match rinviato: ai rosanero i recuperi non portano troppo beneGià da diversi mesi le Black Stars tenevano sott'occhio il ...

