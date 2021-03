Napoli | Galeone apre | “Allegri? Possibile con qualificazione alla Champions”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 marzo 2021) Giovanniè intervenuto a Radio Kiss Kiss parlando del suo “allievo” Massimilianoe in particolare di unapprodo dell’ex allenatore di Milan e Juventus sulla panchina del. “Qualche anno fa sarebbe voluto andare in Premier – spiega l’ex tecnico – ma adesso rimarrebbe volentieri in Italia con il giusto progetto.? Con De Laurentiis c’è grande stima, in caso dile cose potrebbero prendere una piega positiva. Poi ovviamente conterà molto la programmazione della società.” SportFace.