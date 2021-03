Lula da Silva si congratula con Letta | ' Con i suoi valori il Pd è in buone mani'

(Di sabato 20 marzo 2021) Enricoha ricevuto una lettera dizioni da Luiz Inacioda, ex presidente del Brasile. Un messaggio accolto "con felicità" dall'ex presidente del Brasile, "com alegria" come ...

Enrico Letta ha ricevuto una lettera di congratulazioni da Luiz Inacioda, ex presidente del Brasile. Un messaggio accolto "con felicità" dall'ex presidente del Brasile, "com alegria" come scrive Letta nel tweet in cui posta la fotografia del messaggio, ...In Brasile, le autorità arrestarono ed accusarono decine di politici, tra cui l'ex presidente Luiz Ináciodache, all'epoca dell'arresto, era il candidato favorito in una disputa nella ...Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente del Brasile (2003-2010), la settimana scorsa è tornato eleggibile dopo l'annullamento delle sue sentenze di condanna da parte della Corte suprema di Brasilia, ...L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), che la settimana scorsa è tornato eleggibile dopo l'annullamento delle sue sentenze di condanna da parte della Corte suprema di Bras ...