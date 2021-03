LIVE Pesaro-Virtus Bologna 28-37, Serie A basket in DIRETTA: +9 Segafredo a fine primo tempo (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 9-15 e 19-22 i parziali di un primo tempo che la Virtus Bologna chiude avanti di 9 punti sulla Carpegna Pesaro. Top scorer Josh Adams per le V Nere, Matteo Tambone per i marchigiani, entrambi con 8 punti. fine primo tempo 28-37 1/2 per il centro ex Universo Treviso. Fallo di Filloy su Tessitori, liberi. 0/2 Cain. Fallo giudicato antisportivo di Tessitori su Cain. 28-36 3/3 Drell, 1’22” all’intervallo. Fallo di Adams sul tentativo dall’arco di Drell, saranno tre liberi per l’estone. 25-36 Penetrazione centrale di Drell con appoggio al tabellone, Djordjevic non soddisfatto di questa ultima difesa dei suoi chiama time out. 23-36 Persa in attacco della Carpegna e Markovic ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 9-15 e 19-22 i parziali di unche lachiude avanti di 9 punti sulla Carpegna. Top scorer Josh Adams per le V Nere, Matteo Tambone per i marchigiani, entrambi con 8 punti.28-37 1/2 per il centro ex Universo Treviso. Fallo di Filloy su Tessitori, liberi. 0/2 Cain. Fallo giudicato antisportivo di Tessitori su Cain. 28-36 3/3 Drell, 1’22” all’intervallo. Fallo di Adams sul tentativo dall’arco di Drell, saranno tre liberi per l’estone. 25-36 Penetrazione centrale di Drell con appoggio al tabellone, Djordjevic non soddisfatto di questa ultima difesa dei suoi chiama time out. 23-36 Persa in attacco della Carpegna e Markovic ...

We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Virtus Bologna 8-11 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #Bologna #Serie - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Virtus Bologna 8-11 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #Bologna #Serie - viverepesaro : LIVE Pesaro-Bologna, segui il match con noi! - PaoloDiDomizio : #Virtus Siamo LIVE da Pesaro - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Virtus Bologna Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #Bologna #Serie -