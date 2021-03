Coronavirus, a Torino in piazza No Vax e No Mask (Di sabato 20 marzo 2021) Manifestazione di No Vax e No Mask a Torino. Attimi di tensione durante la protesta. Un agente è rimasto lievemente ferito. Torino – Manifestazione No Vax e No Mask a Torino nel pomeriggio di sabato 20 marzo 2021. Centinaia di persone si sono date appuntamento in piazza Castello per protestare contro il lockdown. Attimi di tensione quanto uno dei partecipanti al corteo (non autorizzato) si è rifiutato di fornite i documenti e ha tentato una fuga di bici. Da qui è nato un leggero parapiglia. Uno degli agenti è rimasto lievemente ferito ad una mano. Il manifestante è stato denunciato a piede libero. Manifestazione a Torino contro le restrizioni A Torino No Vax e No Maz in piazza contro le restrizioni. Un centinaio di persone ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) Manifestazione di No Vax e No. Attimi di tensione durante la protesta. Un agente è rimasto lievemente ferito.– Manifestazione No Vax e Nonel pomeriggio di sabato 20 marzo 2021. Centinaia di persone si sono date appuntamento inCastello per protestare contro il lockdown. Attimi di tensione quanto uno dei partecipanti al corteo (non autorizzato) si è rifiutato di fornite i documenti e ha tentato una fuga di bici. Da qui è nato un leggero parapiglia. Uno degli agenti è rimasto lievemente ferito ad una mano. Il manifestante è stato denunciato a piede libero. Manifestazione acontro le restrizioni ANo Vax e No Maz incontro le restrizioni. Un centinaio di persone ...

