Bari, lite famigliare culmina in tentato omicidio (Di sabato 20 marzo 2021) Ennesima lite sfociata in tragedia in provincia di Bari. Un 28enne ha tentato di accoltellare i genitori. I carabinieri della squadra mobile di Altamura lo hanno ora tratto in arresto. I genitori sono riusciti a scappare, e a chiedere aiuto ai militari, ma il 28enne era ormai riuscito a sferrare loro diversi colpi con un lungo coltello da cucina. Il padre, 60 anni, è stato ripetutamente colpito alla testa e ha riportato una prognosi di 30 giorni. I due coniugi hanno raccontato ai carabinieri che si è trattato dell’ennesimo diverbio col figlio, ma che questa volta non c’è stato nessun modo di calmarlo ed è stata una escalation fino al tentato omicidio. Il 28enne, disoccupato, aveva da tempo diverbi coi genitori forse per tematiche proprio inerenti al lavoro, e da tempo aveva nei loro confronti ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 marzo 2021) Ennesimasfociata in tragedia in provincia di. Un 28enne hadi accoltellare i genitori. I carabinieri della squadra mobile di Altamura lo hanno ora tratto in arresto. I genitori sono riusciti a scappare, e a chiedere aiuto ai militari, ma il 28enne era ormai riuscito a sferrare loro diversi colpi con un lungo coltello da cucina. Il padre, 60 anni, è stato ripetutamente colpito alla testa e ha riportato una prognosi di 30 giorni. I due coniugi hanno raccontato ai carabinieri che si è trattato dell’ennesimo diverbio col figlio, ma che questa volta non c’è stato nessun modo di calmarlo ed è stata una escalation fino al. Il 28enne, disoccupato, aveva da tempo diverbi coi genitori forse per tematiche proprio inerenti al lavoro, e da tempo aveva nei loro confronti ...

