Walter Sabatini | “Che talento Osimhen! Cavani? Un fuggiasco…”

(Di venerdì 19 marzo 2021)ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo. Un’occasione, per il responsabile dell’area tecnica del Bologna, per parlare soprattutto dei giocatori scoperti da quest’ultimo, primo fra tutti l’attaccante del Napoli Osimhen, anche se non mancano argomenti di mercato riguardanti i giocatori della squadra rossoblù. Di seguito dunque le dichiarazioni di. L’intervista diesordisce così: “Quanti giocatori ho scoperto? I più forti sono quelli che scoprirò, ma sono molto contento della squadra che abbiamo al Bologna, con giocatori più maturi che sono all’altezza della situazione come Palacio, che ha una ‘garra’ che gli permette di essere all’altezza della situazione“. Si passa poi alla lettera della Roma e al rinvio della partita con ...

Ultime Notizie dalla rete : Walter Sabatini

Metropolitan Magazine

