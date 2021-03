Via libera al dl Sostegni. Draghi: «Pagamenti dall’8 aprile, 11 miliardi alle imprese». Sui vaccini:?«Le Regioni vanno in ordine sparso, non va bene» (Di venerdì 19 marzo 2021) Soglia confermata a 5mila euro per le cartelle da stralciare, ma nel periodo 2000-2010, anziché 2015, e tetto di reddito a 30 mila euro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 marzo 2021) Soglia confermata a 5mila euro per le cartelle da stralciare, ma nel periodo 2000-2010, anziché 2015, e tetto di reddito a 30 mila euro

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - repubblica : ?? Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino Astrazeneca: e' sicuro ed efficace - Cincin20704562 : @luigidimaio Avete dato il via libera all'evasione fiscale anche voi? Bravi - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il premier: abbiamo fatto il massimo. La scuola sarà la prima a riaprire appena i contagi lo consentiranno #Draghi #Sostegni… -