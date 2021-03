Switch Pro potrebbe arrivare entro il 2021 con prestazioni simili a PS4 Pro e Xbox One X

(Di venerdì 19 marzo 2021)Pro, il vociferato sistema potenziato di Nintendo, torna nuovamente al cdei rumor con un nuovo report di Bloomberg riportato su Reddit da un utente. La grande N non ha mai confermato in via ufficiale una "revisione" della console ma, andando avanti, le indiscrezioni continuano a invadere la rete. Nel nuovo report, Bloomberg ribadisce che l'uscita diPro sarebbe in programma per il periodo delle vacanze natalizie dele che, proprio a causa del nuovo modello della console, le vendite hardware della società rimarranno stabili o cresceranno leggermente. Leggi altro...

Eurogamer_it : #SwitchPro entro il 2021 con prestazioni simili a #PS4Pro e #XboxOneX? - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Nintendo Switch Pro Controller Edizione Speciale Monster Hunter Rise - S… - infoitscienza : Nintendo Switch Pro: uscita, prezzo, potenza e il nuovo Zelda titolo di lancio? - top10games_it : Novità #9: Nintendo Switch Pro Controller Edizione Speciale Monster Hunter Rise - Special Limited - Switch editore… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: Gezimetie Controller per Nintendo Switch, Wireless Bluetooth Switch Pro C… -

Ultime Notizie dalla rete : Switch Pro

...99 (99,99) 51 Worldwide Games - Nintendo- 29,99 (39,99) FIFA 21 - PlayStation 4 - 29,99 (69,99) Robot aspirapolvere Roomba 976 - 389,90 (519,00) Monopattino elettrico Ducati- 1 Plus - ...Ninja Gaiden Master Collection non arriverà solo su Nintendocome annunciato qualche giorno fa , ma anche su PC e console, comprese quelle di nuova ...saranno supportate su PlayStation 4, ...Switch Pro, il vociferato sistema potenziato di Nintendo, torna nuovamente al centro dei rumor con un nuovo report di Bloomberg riportato su Reddit da un utente. La grande N non ha mai confermato in ...Si continua a parlare di Nintendo Switch PRO: uscita prevista a fine anno e Zelda Breath of the Wild 2 come gioco di lancio secondo Bloomberg.