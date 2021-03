Spezia-Cagliari | i convocati di Semplici | torna Pavoletti | out Sottil

Advertising

ZZiliani : @CensuraFreemind @AIA_it @ATrentalange Lo hanno già fatto domenica a Cagliari. La Juve (vinceva 1-0) avrebbe dovuto… - ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - sportli26181512 : Convocati Cagliari: tornano Lykogiannis e Pavoletti, fuori Sottil: Ecco i convocati del Cagliari per la sfida con l… - sportface2016 : #SpeziaCagliari , i convocati di Semplici: torna Pavoletti -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Cagliari

Convocati, la lista stilata da Semplici alla vigilia del match in programma domani contro lo: c'è ...LA- Una gara da non sbagliare per loanche se ilcon l'arrivo di Semplici ha dato una scossa alla propria stagione burrascosa. In conferenza stampa ha paralto così mister Vincenzo Italiano: 'Noi prepariamo ogni partita ...Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro lo Spezia di Italiano, in programma domani, ore 18, allo stadio Alberto Picco e valida per la 28esima g ...Nell'11^ giornata di ritorno la SPAL se la vedrà col Cittadella in una partita in programma sabato 20 marzo alle ore 18 allo stadio "Paolo Mazza". Come di consueto ci sono diversi modi per rimanere ag ...