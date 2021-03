Scuola, sottosegretario Sasso: "no a tamponi obbligatori, su vaccini fatta chiarezza" (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Il tracciamento per come è stato effettuato fino ad oggi evidentemente non ha funzionato. Ben venga un potenziamento ma non si può assolutamente imporre. Sono fiducioso che non ci sarà bisogno di obbligare sui tamponi perché è interesse della comunità scolastica tutta incrementare il tracciamento". Ad intervenire con l'Adnkronos sull'ipotesi di tamponi obbligatori è il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso (Lega) che sulle vaccinazioni dei docenti rassicura: "Abbiamo subito una battuta d'arresto, è stato fatto un danno comunicativo ma anche abbastanza chiarezza. Serve qualche giorno per riconquistare la fiducia. Draghi e le autorità scientifiche hanno parlato chiaro. Gli insegnanti devono essere sereni". Ci saranno meccanismi di penalizzazione verso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Il tracciamento per come è stato effettuato fino ad oggi evidentemente non ha funzionato. Ben venga un potenziamento ma non si può assolutamente imporre. Sono fiducioso che non ci sarà bisogno di obbligare suiperché è interesse della comunità scolastica tutta incrementare il tracciamento". Ad intervenire con l'Adnkronos sull'ipotesi diè ilall'Istruzione Rossano(Lega) che sulle vaccinazioni dei docenti rassicura: "Abbiamo subito una battuta d'arresto, è stato fatto un danno comunicativo ma anche abbastanza. Serve qualche giorno per riconquistare la fiducia. Draghi e le autorità scientifiche hanno parlato chiaro. Gli insegnanti devono essere sereni". Ci saranno meccanismi di penalizzazione verso ...

