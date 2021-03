Orban: “Contatti con Salvini per un nuovo partito nazionalista” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il premier ungherese Viktor Orban ha annunciato alla radio pubblica del suo Paese l’intenzione di incontrare il leader della Lega Matteo Salvini ed il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, per discutere la creazione di un nuovo partito nazionalista nell’Unione europea. Il sogno di Orbàn è dunque quello di dare una casa comune all’ultradestra sovranista, oggi spaccata in due gruppi all’Eurocamera: da un lato ci sono i Conservatori (Ecr), guidati dai polacchi del Pis, il partito di Jaroslaw Kaczynski al governo a Varsavia, e Giorgia Meloni, dall’altro Identità e Democrazia (Id), la formazione di Salvini e Marine Le Pen della quale fanno parte anche gli eurofobi tedeschi di estrema destra dell’Afd. Orbàn ha spiegato di avere già parlato con Salvini ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il premier ungherese Viktorha annunciato alla radio pubblica del suo Paese l’intenzione di incontrare il leader della Lega Matteoed il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, per discutere la creazione di unnell’Unione europea. Il sogno di Orbàn è dunque quello di dare una casa comune all’ultradestra sovranista, oggi spaccata in due gruppi all’Eurocamera: da un lato ci sono i Conservatori (Ecr), guidati dai polacchi del Pis, ildi Jaroslaw Kaczynski al governo a Varsavia, e Giorgia Meloni, dall’altro Identità e Democrazia (Id), la formazione die Marine Le Pen della quale fanno parte anche gli eurofobi tedeschi di estrema destra dell’Afd. Orbàn ha spiegato di avere già parlato con...

