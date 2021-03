Neonato morto dopo il parto a Tivoli, sparito il corpo: in tre rischiano il processo (Di venerdì 19 marzo 2021) Tre addetti dell’obitorio del Policlinico Tor Vergata, su richiesta della procura, rischiano di finire a processo per la vicenda del Neonato morto dopo il parto e sparito nel nulla a Tivoli quasi due anni fa. A riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero, secondo il quale due degli addetti devono rispondere delle accuse di simulazione di reato e uno di falso, mentre non è stata fatta nessuna contestazione sul fronte della sottrazione di cadavere o della omessa custodia della camera mortuaria. Il corpicino di Roberto Preda, morto il 4 giugno 2019 subito dopo il parto, era in una cella frigorifera al rientro dall’ospedale, dove era stato sottoposto ad autopsia, quando è sparito ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Tre addetti dell’obitorio del Policlinico Tor Vergata, su richiesta della procura,di finire aper la vicenda delilnel nulla aquasi due anni fa. A riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero, secondo il quale due degli addetti devono rispondere delle accuse di simulazione di reato e uno di falso, mentre non è stata fatta nessuna contestazione sul fronte della sottrazione di cadavere o della omessa custodia della camera mortuaria. Il corpicino di Roberto Preda,il 4 giugno 2019 subitoil, era in una cella frigorifera al rientro dall’ospedale, dove era stato sottoposto ad autopsia, quando è...

Advertising

aamaurelius : La Bestia è qui, proprio in mezzo a noi. - NegAdriana : RT @_DAGOSPIA_: GIALLO A TIVOLI: NEONATO MORTO SUBITO DOPO IL PARTO. È SPARITA LA SALMA. IN 3 A PROCESSO - vaniacavi : RT @_DAGOSPIA_: GIALLO A TIVOLI: NEONATO MORTO SUBITO DOPO IL PARTO. È SPARITA LA SALMA. IN 3 A PROCESSO - _DAGOSPIA_ : GIALLO A TIVOLI: NEONATO MORTO SUBITO DOPO IL PARTO. È SPARITA LA SALMA. IN 3 A PROCESSO - ViscontiLuna : RT @ilgiornale: ?? Trovato #neonato senza vita nella spazzatura. La madre, una giovane di 15 anni, afferma sia nato morto. Ma diversi indizi… -