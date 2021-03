Musica | addio al ' re del basso' | è morto Paul Jackson**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Los Angeles, 19 mar. - (Adnkronos) - Il bassista statunitenseJackson, uno dei fondatori della band jazz-funk The Headhunters assieme al grande pianista Herbie Hancock, che ha forgiato un suono che ha impresso alla musica contemporanea una nuova direzione, èil 18 marzo a Oakland, in California, sua città natale, dieci giorni esatti prima del suo 74esimo compleanno. E' stato proprio il leggendario Herbie Hancock, sui social, ad annunciare la scomparsa dell'amico ed ex partner musicale: "Abbiamo perso un musicista incredibile.Jackson suonava ilelettrico come nessun altro. Poteva creare una nuova musica su ogni canzone ogni sera. Nessun altro potrebbe farlo! Veniva dalle sue influenze jazz. Faceva parte del suo genio. Buon viaggio per la tua prossima vita, ...