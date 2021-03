Milano-Sanremo 2021: i velocisti che dovranno resistere sul Poggio. Da Nizzolo a Viviani (Di venerdì 19 marzo 2021) Nonostante le ultime quattro edizioni abbiano premiato coloro che hanno attaccato sul Poggio, la Milano-Sanremo resta una gara adatta alle ruote veloci e anche quest’anno, al via, ci saranno tantissimi velocisti. Per quanto concerne gli sprinter azzurri, innanzitutto, il nome di spicco è quello di Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), quest’anno già vincitore dell’Omloop Het Nieuwsblad. Il canturino è uno degli outsider più quotati per il successo della Classicissima, ma deve far fronte a una concorrenza interna serratissima. Tra le ruote veloci italiane, inoltre, troviamo al via della Sanremo anche il campione d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), l’olimpionico Elia Viviani (Cofidis), Davide Cimolai (Israel Start-up) e Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Nonostante le ultime quattro edizioni abbiano premiato coloro che hanno attaccato sul, laresta una gara adatta alle ruote veloci e anche quest’anno, al via, ci saranno tantissimi. Per quanto concerne gli sprinter azzurri, innanzitutto, il nome di spicco è quello di Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), quest’anno già vincitore dell’Omloop Het Nieuwsblad. Il canturino è uno degli outsider più quotati per il successo della Classicissima, ma deve far fronte a una concorrenza interna serratissima. Tra le ruote veloci italiane, inoltre, troviamo al via dellaanche il campione d’Europa Giacomo(Qhubeka ASSOS), l’olimpionico Elia(Cofidis), Davide Cimolai (Israel Start-up) e Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), ...

Advertising

giroditalia : ????Just 1 day to @Milano_Sanremo presented by EOLO!Follow the live from the new website: - ADM_assdemxmi : RT @inLOMBARDIA: I campioni della @Milano_Sanremo sfileranno domani anche per le strade di Certosa di Pavia: e mentre loro pedaleranno velo… - OA_Sport : Milano-Sanremo 2021: i velocisti che dovranno resistere sul Poggio. Da Nizzolo a Viviani #MilanoSanremo - riviera24 : Milano-Sanremo, circolazione sospesa per il passaggio della Classicissima - Riviera24 - Milano_Sanremo : La bellezza di una terra dalle infinite possibilità: respirare, camminare, pedalare, nuotare, gustare. In Liguria p… -