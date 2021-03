“Lo Stato ci ha abbandonato, perso fino all’80% del fatturato”. L’ira dei ristoratori (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – ristoratori sul piede di guerra contro il governo Draghi: i ristori non bastano e le chiusure a singhiozzo che vanno avanti da mesi hanno messo in ginocchio il settore, con sempre più ristoranti che non riapriranno i battenti. Dopo l’appello dell’Arcs, l’Associazione ristoratori centro storico di Roma, che in una nota ha denunciato i danni causati dalle continue chiusure e dall’impossibilità di programmazione per via della pandemia, anche tanti altri ristoratori di tutta Italia chiedono rispetto per la categoria. ristoratori chiedono un tavolo di confronto con il governo La richiesta è quella di un tavolo di confronto con governo e istituzioni per salvaguardare la ristorazione – ormai diventata una vera e propria impresa, con tutti i costi di gestione annessi – che rappresenta una quota importante del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar –sul piede di guerra contro il governo Draghi: i ristori non bastano e le chiusure a singhiozzo che vanno avanti da mesi hanno messo in ginocchio il settore, con sempre più ristoranti che non riapriranno i battenti. Dopo l’appello dell’Arcs, l’Associazionecentro storico di Roma, che in una nota ha denunciato i danni causati dalle continue chiusure e dall’impossibilità di programmazione per via della pandemia, anche tanti altridi tutta Italia chiedono rispetto per la categoria.chiedono un tavolo di confronto con il governo La richiesta è quella di un tavolo di confronto con governo e istituzioni per salvaguardare la ristorazione – ormai diventata una vera e propria impresa, con tutti i costi di gestione annessi – che rappresenta una quota importante del ...

Advertising

berlusconi : Forza Italia ha presentato proposte per il Decreto Sostegno. Sono proposte che vengono incontro finalmente alle esi… - Gandalf1948 : “Lo Stato ci ha abbandonato, perso fino all’80% del fatturato”. L’ira dei ristoratori - flyjawayy : RT @__LittleSun: @ssoselftisfied Il criterio ha abbandonato definitivamente la chat! No a parte gli scherzi, lui magari riesce meglio a ges… - IlPrimatoN : I ristoratori chiedono un tavolo di confronto con il governo: 'Ristori ridicoli, coprono solo il 6% del fatturato'… - CHRISPAPUGOMEZ : RT @berlusconi: Forza Italia ha presentato proposte per il Decreto Sostegno. Sono proposte che vengono incontro finalmente alle esigenze di… -