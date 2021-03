«L’Isola dei Famosi 2021» | le gaffe di Ilary Blasi e quel silenzio che divide

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 marzo 2021) «Oggi è il 18 marzo, giovedì, e come avrete sentito da tutti i telegiornali è la giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid-19. Anche Mediaset partecipa a questa importante commemorazione: tutto lo studio, e io in particolare, mandiamo un abbraccio a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari durante l’epidemia. Chiedo a tutti di alzarsi in piedi per un minuto di raccoglimento». È così, nel silenzio di uno studio con il pubblico distanziato e puntellato di mascherine, che inizia la seconda puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la prima dopo lo scoppio dell’emergenza che ha ritardato la messa in onda del programma di un anno proprio per cercare di permettere alla produzione di andare avanti in sicurezza. A pronunciare l’invito è la padrona di casa Ilary Blasi, anche lei toccata in prima persona non solo per essere risultata positiva insieme al marito Francesco Totti, ma anche per aver perso il suocero Enzo, spentosi all’età di 76 anni.