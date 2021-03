Garics | “Al Napoli servirebbero più Insigne Bundesliga più spettacolare della Serie A”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Sarebbe bello tornare in campo ad aiutare la squadra, soprattutto tornare all’Olimpico con la maglia del. Ci fu uno4-4 ai miei tempi, le classiche serate che si sognano quando si gioca a calcio - queste le parole di Gyorgy, ex calciatore del, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -. Prima di quella partita ero appena tornato dalla Nazionale e Reja voleva farmi rifiatare. Per fortuna il mister mi fece scendere in campo lo stesso, perché fu una partita per me indimenticabile. Per quell’epoca era un evento raggiungere un pareggio fuori casa contro la blasonata Roma. È uno dei ricordi più belli che ho. CRESCITA- Aurelio De Laurentiis ha dei grandi meriti per la scalata deled i traguardi raggiunti negli anni. Ha preso ...

Gyorgy, ex terzino die Bologna, è intervenuto ai microfoni di 'Arena Maradona', in onda su Radio CRC, per parlare della sfida di domani tra le sue ex squadre. "Domani ildovrà stare ..."Con un presidente che ha speso e con una squadra ricca di qualità " ha dettoa Radio Crc " ilnon può stare in questa posizione di classifica". In molti hanno imputato le colpe ...“Sarebbe bello tornare in campo ad aiutare la squadra, soprattutto tornare all’Olimpico con la maglia del Napoli. Ci fu uno spettacolare 4-4 ai miei tempi, le classiche serate che si sognano quando si ...Queste le parole di Gyorgy Garics, ex calciatore del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio ...