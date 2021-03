Don Diana | Vescovo Aversa | suo impegno è esempio importante anche in questa pandemia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Ce) – “La giornata di ieri ci ha accomunato nel dolore per la morte di tanti uomini e donne colpiti da un nemico invisibile e imprevedibile. La giornata di oggi ci invita a condividere la sofferenza per l’uccisione di Don Peppe, e con lui di tanti uomini e donne,di età molto giovane, colpiti dalla spregiudicata violenza di altri uomini e donne capaci di imporre ad un intero territorio quel clima di paura, di omertà, di tragica rassegnazione che sembrava poterne rendere invisibile l’azione criminosa”. Così ildiAngelo Spinillo nell’omelia tenutamattina alla chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe (Caserta), in occasione del 27esimo anniversario dell’omicidio per mano del clan dei Casalesi di don Peppe ...