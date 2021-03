Calabria | Gino Strada | “Concluso intervento di Emergency a Crotone | ci dicano se c’è bisogno di noi altrove Pronti ad aiutare sui vaccini”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Stiamo aspettando che qualcuno ci dica se c’èdi noi“. L’diper allestire un reparto Covid d’emergenza si ècirca un mese fa, quando l’epidemia aveva rallentato la sua corsa e la pressione sulle strutture ospedaliere dellastava iniziando a calare. Ma ora che i contagi sono ripartiti, l’organizzazione no profit fondata danon è ancora stata contattata dai vertici regionali. “Abbiamo dato la nostra disponibilità adin altri posti della Regione”, spiegaall’Adnkronos, ma finora non è arrivata alcuna risposta. “Stiamo continuando la normale attività incon il nostro Poliambulatorio di Polistena. In questo ...

Infine, soffermandosi sulle notizie non incoraggianti relative alle vaccinazioni in Calabria, Strada offre l'aiuto di Emergency: 'Se ci fosse bisogno di noi anche per le vaccinazioni, se ce lo chiedessero, noi siamo pronti'.