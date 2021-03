Buffon | riflessioni in corso SuperGigi può lasciare la Juentus a fine anno

(Di venerdì 19 marzo 2021) Gigista riflettendo sul suo ruolo in squadra. Non si sente ancora un ex e vorrebbe un'altra esperienza da protagonista. La Juventus però ha gà il suo numero uno. La Gazzetta dello Sport questa mattina d si è a lungo soffermata sulla posizione di una bandiera della Vecchia Signora. Anzi, su chi ha vissuto gli ultimi 20 anni di Juventus in prima persona e da ...

Riflessioni sulla rosa attuale, compresi i prestiti: Szczesny: dato che Donnarumma vuole restare al Milan, e lo stipendione lo...

Chiaramente l'uomo in questione è Gigi. Nell'aricolo si parla inevitabilmente di gruppo italiano da ricostruire e per uno dei casi più interessanti bisogna viaggiare fino a Carrara. Non certo ...... ma per Andrea Agnelli è già cominciato il tempo delle. Che linea seguirà il capo ... Fissato questo concetto, occorre migrare sul tema. Nonostante Gigi abbia espresso la volontà di ...Gigi Buffon sta riflettendo sul suo ruolo in squadra. Non si sente ancora un ex e vorrebbe un'altra esperienza da protagonista. La Juventus..Calciomercato, giorni di riflessione per il portierone che potrebbe decidere per l’addio. Buffon Juventus ritiro/ La sconfitta rimediata al cospetto del Porto potrebbe avere delle ripercussioni import ...