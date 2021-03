Benifei confermato da Letta capodelegazione Pd all' euro parlamento | ' Ora al lavoro contro la veto - crazia'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si era dimesso per correttezza perché era stato nominato capo - delegezione al momento della segreteria di Zingaretti.E, a quando pare, ha apprezzato il gesto, ma non c'è stata alcuna ...

... a quando pare, ha apprezzato il gesto, ma non c'è stata alcuna discontinuità: così Brandoè statoa capo delegazione del partito democratico al parlamento europeo. "Voglio ...Brandoè statoall'unanimità capodelegazione Pd in Ue. Si apprende da fonti parlamentari dem.Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Brando Benifei è stato confermato all'unanimità capodelegazione Pd in Ue. Si apprende da fonti parlamentari dem.Il parlamentare si era presentato dimissionario perché scelto durante la segreteria Zingaretti: "Il Pd investirà un capitale politico sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa per ribilanciare l'azione ...