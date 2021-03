Alla Raggi non c’è alternativa. Dal Pd un No senza senso. Parla il vicesindaco di Roma, Calabrese: “Nessuno ha il coraggio di sfidare la prima cittadina” (Di venerdì 19 marzo 2021) “La verità è che Nessuno ha il coRaggio di sfidare Virginia Raggi”. Ad affermarlo è il vicesindaco di Roma, Pietro Calabrese, secondo cui non c’è alternativa Alla prima cittadina grillina. La ricandidatura della Raggi è sempre più nel mirino delle opposizioni secondo cui i Romani sono esasperati e la città è allo sbando. Eppure a smentirli c’è il sondaggio di Repubblica secondo cui la grillina è nettamente in testa rispetto ai possibili avversari. Come si spiega questi continui attacchi? “L’Amministrazione di Virginia Raggi è stata attaccata fin dal primo giorno perché hanno sempre avuto paura del cambiamento che avremmo attuato. Hanno provato a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) “La verità è cheha il coo diVirginia”. Ad affermarlo è ildi, Pietro, secondo cui non c’ègrillina. La ricandidatura dellaè sempre più nel mirino delle opposizioni secondo cui ini sono esasperati e la città è allo sbando. Eppure a smentirli c’è il sondaggio di Repubblica secondo cui la grillina è nettamente in testa rispetto ai possibili avversari. Come si spiega questi continui attacchi? “L’Amministrazione di Virginiaè stata attaccata fin dal primo giorno perché hanno sempre avuto paura del cambiamento che avremmo attuato. Hanno provato a ...

Advertising

fattoquotidiano : Roma, Beppe Grillo blinda (di nuovo) la Raggi: “Massimo sostegno alla nostra guerriera”. E rilancia il post della s… - fattoquotidiano : LA FRASE DI OGGI La guerra della Regione alla Raggi sulle #discariche finisce con l’arresto della dg Tosini, “total… - PatrizioBuonagu : RT @inaltoicuori_5S: ->finisce in cronaca locale, con un titolo di consolazione: “Raggi in fuga, ma Gualtieri vincerebbe tutte le sfide a d… - Eposmail : RT @LaNotiziaTweet: Raggi Wonder Woman. #Grillo blinda Virginia per il bis nella Capitale. Il garante #M5S fuga ogni dubbio: “Massimo soste… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Raggi Wonder Woman. #Grillo blinda Virginia per il bis nella Capitale. Il garante #M5S fuga ogni dubbio: “Massimo soste… -