Sandra Milo finge un malore dopo il vaccino e manda nel panico i conduttori - (Di giovedì 18 marzo 2021) L'attrice, 88 anni, tende uno scherzo a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, presentatori di Un Giorno da ... Leggi su today (Di giovedì 18 marzo 2021) L'attrice, 88 anni, tende uno scherzo a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, presentatori di Un Giorno da ...

Advertising

pippoMR : ??L'attrice finge un malore dopo il vaccino. Uno scherzo sbagliato in un momento sbagliato ??#sandramilo davidemaggio… - bubinoblog : SANDRA MILO E IL (FINTO) MALORE DOPO AVER FATTO IL VACCINO: IL VIDEO DEL RAGGELANTE SCHERZO - steocossavella : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita - bellezza_davide : RT @GiusCandela: Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp - fdiciannove : RT @lusurpateur_: No vabbè raga ma Sandra Milo completamente via di testa ho perso 10 anni di vita -