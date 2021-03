Rangers- Slavia Praga 0-2: la squadra ceca conquista i quarti (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi 18 Marzo 2021 nello Stadio Ibrox alle ore 21:00 si è disputata la partita Rangers- Slavia Praga di Europa League. Nel primo tempo gli ospiti si sono subito imposti segnando una rete fondamentale. Anche nel secondo parziale i Rangers soffrono duramente e le due espulsioni non hanno fatto altro che decretare la sconfitta pesante. Nel finale di partita lo Slavia Praga segna la seconda rete. Pre Rangers-Slavia Praga: le dichiarazioni degli allenatori Rangers- Slavia Praga: quali sono state le formazioni ufficiali? Rangers (4-3-3) McGregor, Patterson, Goldson, Balogun, Barisic, Kamara, Davies, Aribo, Arfield, Morelos, Kent. Slavia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi 18 Marzo 2021 nello Stadio Ibrox alle ore 21:00 si è disputata la partitadi Europa League. Nel primo tempo gli ospiti si sono subito imposti segnando una rete fondamentale. Anche nel secondo parziale isoffrono duramente e le due espulsioni non hanno fatto altro che decretare la sconfitta pesante. Nel finale di partita losegna la seconda rete. Pre: le dichiarazioni degli allenatori: quali sono state le formazioni ufficiali?(4-3-3) McGregor, Patterson, Goldson, Balogun, Barisic, Kamara, Davies, Aribo, Arfield, Morelos, Kent....

