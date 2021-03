Pomodoro pelato di Napoli, via libera dal Ministero al riconoscimento Igp. E la Regione Puglia insorge (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ho già avuto contatti con il Ministero delle Politiche agricole, stiamo istruendo il fascicolo e a breve sarà pronto. Non arretreremo nemmeno di un millimetro”: l’assessore alle Politiche agricole della Regione Puglia Donato Pentassuglia, interpellato dall’Ansa annuncia che la Regione è pronta a opporsi alla richiesta di riconoscimento Igp del Pomodoro pelato di Napoli, che il Ministero ha già valutato positivamente con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 13 marzo. “La levata di scudi sarà netta”, prosegue Pentassuglia che evidenzia come nel Foggiano si “concentra il 90% della produzione nazionale del Pomodoro lungo”. Gia’ nel 2017 la Campania provò a ottenere il riconoscimento ma la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ho già avuto contatti con ildelle Politiche agricole, stiamo istruendo il fascicolo e a breve sarà pronto. Non arretreremo nemmeno di un millimetro”: l’assessore alle Politiche agricole dellaDonato Pentassuglia, interpellato dall’Ansa annuncia che laè pronta a opporsi alla richiesta diIgp deldi, che ilha già valutato positivamente con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 13 marzo. “La levata di scudi sarà netta”, prosegue Pentassuglia che evidenzia come nel Foggiano si “concentra il 90% della produzione nazionale dellungo”. Gia’ nel 2017 la Campania provò a ottenere ilma la ...

